Yeni Zelanda'da İki Camiye Düzenlenen Terör Saldırısında Ölü Sayısı 49'a Yükseldi

WELLINGTON (AA) - Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında yaşamını yitirenlerinin sayısının 49'a yükseldiğini bildirdi.

WELLINGTON (AA) - Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında yaşamını yitirenlerinin sayısının 49'a yükseldiğini bildirdi.



Bush, yaptığı basın toplantısında 2 camiye düzenlenen silahlı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a çıktığını kaydetti.



Bush, 20'li yaşlarında bir kişinin cinayet suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağını belirtti.



Bir araçta iki el yapımı patlayıcının bulunduğunu belirten Emniyet Genel Müdürü Bush, patlayıcılardan birinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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