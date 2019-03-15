Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Yeni Zelanda'da İki Camiye Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Son Dakika! Yeni Zelanda'da İki Camiye Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

1 saat önce

Son dakika! Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Son Dakika! Yeni Zelanda'da İki Camiye Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var, System.String[]

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Polis saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasının Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

POLİS, SOKAĞA ÇIKILMAMASI İÇİN UYARIDA BULUNDU

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın,saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

ÖLEN VEYA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Dünya, Güncel
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YORUMLAR (8)
  • İNSAN: Bir insan ne amaç güderek böyle bişey yapabilir. Bunlara sebep olanlara ''ŞEYTAN'' ''İBLİS'' demekten başka bişey gelmiyor içimden. Yani bu eylemleri, düşünceleri gerçekleştirecek yer yüzünde bi İnsan veya bi Hayvan olamaz. . Öteki dünyayı bilmiyoruz, görmüyoruz. . . Ondan mı yaşanıyor böyle şeyler acaba? Ya da nefes alanlar bilse, dünya daha iyi bi yer olmaz mıydı? Anlayamıyorum. . Bu tür vakalar insanların sağlığını ve kafa yapısını sıkıntıya sokuyor. . Cani olmak için herşey mümkün. . . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Adınızı Yazın: Müslüman devletlerin için sudi arabistan. mısır, abe gibi ABD hiristiyanlara uşaklık eden devlet varken hep bu şekil olunaçaktır. Türkiye müslümanların butun sorunlarıyla dünyada tek başına müçadele ediyor. ABD ve diğer dış devletler yılardan beri terör orgutleriyle TC yıkmaya çalışıyor. ALLAH ım dünyanın sonuna kadar TC yardım et sonuna kadar TC Bayrağını dünyanın en üstünde dalgalandır. Vatanı olmayanın namusuda olmaz. RABBİM vatansız bırakma amin. Irkıçı ve satılmaşlara dikat edelim. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • adamo: ölenler araların da türk yokmuş sacmalık işte ölenler insan müslüman ne farkeder türk veya arap Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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