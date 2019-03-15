Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Silahlı Saldırı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Silahlı Saldırı

1 saat önce

– Yeni Zelanda'da, Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Silahlı Saldırı, System.String[]
Yeni Zelanda'da, Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

POLİS: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Poli şefi Mike Bush, şu ana kadar 1'i kadın 4 kişinin gözaltına alındığını; ülkedeki tüm camilerin kapatılması için gerekli ikazın yapıldığını söyledi. Polis yetkilisi, hayatını kaybedenler veya yaralı sayısına dair bilgi vermedi.

Medyaya bilgi veren pols yetkilisi saldırganın isminin Brenton Tarrant olduğunu ve yaptığı katliamı canlı olarak sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi.

İKİ CAMİYE SALDIRI

Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, Cuma namazı için 200'den fazla kişinin bulunduğu belirtildi. El Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi. Görgü tanıkları siyah giyimli uzun namlulu bir saldırganın camiye girdiğini art arda ateş etmeye başladığını söyledi.

ChristChurch'te okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Başbakan Jacinda Ardern, bir kişinin gözaltında olduğunu belirterek 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi.

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:23 Kaynak: DHA

Polis, Yeni Zelanda, Dünya
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