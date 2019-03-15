Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Avustralya İslam Birliği Federasyonu (AFIC), Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

Avustralya İslam Birliği Federasyonu (AFIC), Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.



Avustralya'da yaklaşık 200 İslami kurumun çatı kuruluşu AFIC, Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerinde 49 kişinin hayatını kaybettiği katliamı kınayan bir açıklama yayınladı.



AFIC Başkanı Rateb Jneid imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, "Dualarımızı ve düşüncelerimizi bu korkunç zaman zarfında mağdurlar ve hayatını kaybedenler, aileleri ve Yeni Zelanda halkına gönderiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Bu katliamın, gittikçe artan İslamofobinin bir ürünü olduğunu vurgulayan Jneid, "Masum cemaate yönelik bu terör eylemi bir vahşettir, mağdurların ve ailelerin yanındayız. Yeni Zelanda'daki vatandaşlarımıza ulaşacağız ve elimizden gelen her türlü desteği ve yardımı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Avustralya'daki Müslümanlara güvenlik uyarısı



Jneid, Avustralya'daki tüm camiler ve ibadet yerleri için önümüzdeki günlerde çok daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.



Hükümetin "Müslüman karşıtlığı ve aşırıların yükselişine dikkat etmeleri gerektiğini" hatırlatan Jneid, siyasetçilerden "Müslüman toplumun kaygılarını gerçekten duymaları ve bunlara cevap vermelerini" istedi.

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