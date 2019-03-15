Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı
24 dakika önce
Kulüpler Birliği Vakfı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Kulüpler Birliği Vakfı
, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Vakfın sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:31 Kaynak: AA
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