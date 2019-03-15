Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

24 dakika önce

Kulüpler Birliği Vakfı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Kulüpler Birliği Vakfı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Vakfın sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:31 Kaynak: AA

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