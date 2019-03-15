Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin, "İslamofobi'nin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin, "İslamofobi'nin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu, şu paylaşımda bulundu:



"İnsanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi Yeni Zelanda'da. Camide namaz kılanlara teröristler ateş açtı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.



İslamofobi'nin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağırıyoruz."

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