Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Terör olduğu zaman dikkat ederseniz hemen 'İslamcı terör örgütü' diye damgayı vuruyorlar.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Terör olduğu zaman dikkat ederseniz hemen 'İslamcı terör örgütü' diye damgayı vuruyorlar. Anlamadan, dinlemeden. Ama bu işi gayrimüslimler, Hristiyanlar yaptığı zaman 'cinnet getirdi', 'çıldırdı' gibi masumlaştırmaya çalışıyorlar. Terörün dini, etnik kimliği olmaz. Terörün milleti de olmaz." dedi.



Binali Yıldırım, Kağıthane'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı.



Yıldırım, "Bu sabah çok acı bir haberle gözlerimizi açtık. Bu mübarek cuma gününde, ibadet etmekten başka bir şey yapmayan, Allah'a eller yönelmişken alçakça bir saldırı sonucu Yeni Zelanda'da dindaşlarımız, kardeşlerimiz katledilmiştir, şehit edilmiştir. Bu ne nefrettir, bu ne alçaklıktır. Bir de barbarlığı bize yakıştıranların ne kadar insanlıktan nasip almadıklarını bir kez daha görüyoruz." diye konuştu.



"Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu olayı şiddetle, nefretle kınıyoruz." diyen Yıldırım, İslam düşmanlığının Batı'da giderek yayılmaya başladığına dikkat çekti.



"Terörün dini, etnik kimliği olmaz"



Binali Yıldırım, şunları kaydetti:



"İslam düşmanlığı gittikçe Batı'da yayılmaya başladı. Çeşitli yerlerde camiler kundaklanıyor, Müslümanların evi işaretleniyor. Bu gidişat da hayra alamet değil. Terör olduğu zaman dikkat ederseniz hemen 'İslamcı terör örgütü' diye damgayı vuruyorlar. Anlamadan, dinlemeden. Ama bu işi gayrimüslimler, Hristiyanlar yaptığı zaman 'cinnet getirdi', 'çıldırdı' gibi masumlaştırmaya çalışıyorlar. Terörün dini, etnik kimliği olmaz. Terörün milleti de olmaz.



Bu terörden en fazla biz çektik. 40 yıldır biz bunun bedelini ödüyoruz. Binlerce insanımız gitti, şehidimiz gitti. Hem maddi olarak hem manevi olarak bedel ödüyoruz. Dolayısıyla terörün her türlüsünü 'ama, fakat' demeden lanetlemezsek ne dünyada ne de bölgemizde kardeşlik olmaz, huzur olmaz."

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