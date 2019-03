Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Yeni Zelanda 'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan herkesin tavrının derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacağını belirterek, "İslam'a karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve bazı Batılı yönetimlerin İslam karşıtı sorumsuzlukları ortadan kalkmadan bu terör olayları sona ermeyecektir." dedi.Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti.Ziyarette konuşan Şentop, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı tıp okullarının açılış tarihi olan 14 Mart 1827'nin, Türkiye 'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edildiğini, Tıp Bayramı'nın ilk kez Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul 'un işgal edildiği günlerde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919'da kutlandığını hatırlattı.Bugüne kadar gelen 14 Mart kutlamalarının artık içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde Sağlık Haftası olarak kutlandığını dile getiren Şentop, "Böylesine büyük bir millete hizmet etmek, yaralara deva olmak, zamanı geldiğinde silahını alarak cephelere koşmak gibi onurlu bir mazisi olan sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.Şentop, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve hekimlerin, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde de gerek meydanlara gerekse hastanelere koştuğunu, vatan ve insan sevgisini mesleğinin erdemiyle harmanlayarak örnek bir tavır sergilediğini belirtti.Meclis Devlet Hastanesi 'nin, milletvekili ve TBMM personelinin memnun olduğu bir hastane olduğunu ifade eden Şentop, burasının tam bir devlet hastanesi görevi gördüğüne işaret etti.TBMM Sağlık Merkezi'nin kurumsal yapısında daha önce bir değişiklik olduğunu anlatan Şentop, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı bir semt polikliniği olan TBMM Sağlık Merkezi'nin güler yüzlü personeliyle hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.Meclis Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ahmet Hakan Dinç ve ekip arkadaşlarının, kaliteli hizmet sunmayı sürdürdüğünü dile getiren Şentop, "Başhekimimizin şahsında hastanemizde çalışan sağlık görevlilerine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sizler icra ettiğiniz meslekle insan hayatına doğrudan dokunan, kişiye takdir edilmiş hayatın kalitesini artırmaya çalışmaktasınız." ifadelerini kullandı.Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetSon dönemlerde yaygınlaşan sağlıkta şiddet haberlerinin esefle karşılanması gerektiğini vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:"Bulunduğumuz her platformda bu üzücü olayların yaşanmaması için caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ediyoruz, edeceğiz. Milletimizin öz sinesinde yer almayan bu gibi yaklaşımları şiddetle kınamaktayız. İnsanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmayı amaç edinen bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın, insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyor, sağlıklı toplum ve sağlıklı bireylerin, sağlıklı bir geleceğin oluşturulmasında elzem olduğu gerçeğiyle mesleğin tüm mensuplarına ve vatandaşlarımıza mutlu, sağlıklı bir hayat diliyorum.""İslam dünyası olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz"Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şentop, "İslam dünyası olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde cuma namazını kılmakta olan cemaate yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini, saldırıda şehitlerimiz, yaralılarımız olduğunu millet olarak büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan herkesin tavrı derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır." dedi.Böylesi bir hadise karşısında yalnızca öfke duymanın yetmeyeceğini belirten Şentop, şöyle devam etti:"Sorumlular birkaç aşırı ve terör eğilimli kimseden ibaret olamaz. Sorumlular, Müslümanlara ve İslam dünyasına karşı nefreti körükleyen, yayan ve meşrulaştıran bazı Batılı politikalar ve politikacılardır. Bu saldırıların sorumluları, barış esasına dayanan yüce İslam dinini terörle eş değer gösterme hususunda inatçı ve cahilce tavırlar içinde bulunan yetkililerdir. Bu saldırıların sorumluları İslam karşıtı duyguları körükleyen medya unsurlarıdır. İslam'a karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve bazı Batılı yönetimlerin İslam karşıtı sorumsuzlukları ortadan kalkmadan bu terör olayları sona ermeyecektir. Bu ve benzeri saldırılar karşısında tavrımız öfke duymanın ötesine geçmek zorundadır.""Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyorum" Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) 14. Konferansı için iki gündür Fas 'ın başkenti Rabat'ta olduğunu hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:"Müzakerelerde bulunduk, konuşmalar oldu. Biz de konuşmalar yaptık ancak üzülerek belirtmek zorundayım ki Yeni Zelanda'da son örneğini gördüğümüz İslam karşıtı terörün ortaya çıkmasına yol açan önemli sebeplerden biri de İslam dünyasının içinde bulunduğu acı ve parçalanmışlıktır. Bu parçalanmışlık İslam dünyasına ve Müslümanlara yönelik saldırıları adeta teşvik etmektedir. Eğer Müslümanlar kendilerine yönelik terörün bitmesini, İslam'a yönelik saldırıların durmasını istiyorlarsa bir an evvel ve ön şartsız olarak bir araya gelebilmeli, birlikte hareket edebilmelidir. Aksi takdirde tablo her geçen gün daha kanlı ve vahim bir hale bürünecektir. Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. İslam dünyasının başı sağ olsun."Şentop, bugün bazı mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulunacağını, bu saldırıların yeniden gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak tavır içinde bulunulması konusunda alınacak önlemler ve gösterilecek tepkiye ilişkin fikir alışverişinde bulunacağını bildirdi.TBMM'nin, saldırıya ilişkin bütün siyasi parti gruplarının imzasıyla ortak bir deklarasyon yayınlamayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soru üzerine Şentop, "Arkadaşlarımızla görüştük, değerlendirecekler." dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 'a ilişkin iddialar konusunda, "İddiaları, hukukçu kimliğinizle nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Şentop, "Hukukçu kimliğim biraz daha arkada kaldı. Meclis Başkanı kimliğimle bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz." karşılığını verdi.TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Meclisteki sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti.Şentop'a, ziyarette AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı eşlik etti.