Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Golf Federasyonu (TGF) ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

TFF'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada da, "Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Twitter'daki hesabından paylaştığı kınama mesajında, "Yeni Zelanda'da iki camiye ibadet sırasında düzenlenen terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:22 Kaynak: AA

Spor
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