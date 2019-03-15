Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı
48 dakika önce
KUVEYT/ Kuveyt ve Umman, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırısını kınadı.
KUVEYT/ Kuveyt
ve Umman, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırısını kınadı.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki camiye düzenlenen terör saldırısı kınanarak, Kuveyt'in vatandaşlarını ve ülkenin güvenliğini korumak için aldığı her önlemde Yeni Zelanda'nın yanında olduğu ifade edildi.
Açıklamada, uluslararası topluma "dünyanın güvenliğini, istikrarını ve bütünlüğünü hedef alan şiddet ve terörizmle mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi" çağrısında bulunuldu.
Umman Dışişleri Bakanlığı da söz konusu terör saldırısını kınadığı yazılı açıklamasında "Masum
insanlara yönelik her türlü şiddet, terörizm, nefret ve ırkçılığı her zaman ve her yerde reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:48 Kaynak: AA
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