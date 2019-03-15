Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

2 saat önce

İran, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
İran, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı "insanlık dışı ve acımasızca" olarak nitelendirdi.

Yeni Zelanda hükümetine saldırının faillerinin süratle tespit edilmesi ve adaletin yerine getirilmesi çağrısı yapan Kasımi, şunları kaydetti:

"Tüm terör saldırıları, nerede ve kim tarafından hangi amaçlarla yapılırsa yapılsın tüm devletler tarafından kınanmalıdır. Hükümetler, ırkçı ve İslam düşmanı düşünceler ile akımların, ülke vatandaşlarının huzur ve emniyetini tehlikeye atmasına izin vermemelidir."

Tahran geçici Cuma İmamı Ayetullah İmami Kaşani de cuma hutbesinde, saldırının cuma namazı vaktinde gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Bunun "cuma namazlarının İslami hareket için merkezi konumda yer aldığının bir göstergesi" olduğunu söyleyen Kaşani, buna dikkat edilmesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:22 Kaynak: AA

İran, Yeni Zelanda, Güncel
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