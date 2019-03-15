Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Adıyaman'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Cuma namazının ardından Ulu Camide çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen gıyabi cenaze namazına, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.



TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak, namazın ardından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda şehitlerin ve yaralıların olduğunu anımsattı.



İngiliz emperyalizminin 104 yıl önce ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdığını ifade eden Toprak, "Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

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