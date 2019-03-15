Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

58 dakika önce

Sivas'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle gıyabi cenaze namazı kıldı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Sivas'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kampüs içerisindeki camide toplanan üyeler, cuma namazı sonrası açıklama yaptı.

Üyeler adına konuşan TÜGVA üniversite koordinatörü Ali Güler, Yeni Zelanda'da El Nur ve Linwood camilerinde gerçekleştirilen katliamda 49 Müslüman'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Yanlış tanıtılan İslam'a karşı insanların kışkırtıldığını belirten Güler, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamafobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Sivas, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm

Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:15:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]