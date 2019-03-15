Son Dakika Haberleri: Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş

Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş

58 dakika önce

Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Milli takımda forma giyen oyuncular ve yöneticilerin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalara göre, terör saldırısının gerçekleştiği camide ibadetlerini gerçekleştirmeyi planlayan Bangladeş Kriket Milli Takımı, saldırıdan kıl payı kurtuldu.

Saldırı gerçekleştiği sırada caminin önüne vardıklarını kaydeden takımın teknik direktörü Khaled Mashud, "Camiye 3-4 dakika önce gelseydik, saldırıya maruz kalacaktık. Çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Saldırıyı atlattığımız için mutluyum ama hemen önümüzde gerçekleşen olaylar korkunç bir film gibiydi." ifadelerini kullandı.

Milli takımdan yapılan açıklamada ise takım kafilesinin güvenli bir şekilde otele geri döndüğü ve yarın Yeni Zelanda ile oynayacakları karşılaşmanın saldırı nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Bangladeş, Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Dünya, Güncel
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