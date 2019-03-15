Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

55 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırılarının "Batılı ülkelerin Müslümanlara yönelik ikiyüzlü tavırlarından" kaynaklandığını ifade etti.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırılarının "Batılı ülkelerin Müslümanlara yönelik ikiyüzlü tavırlarından" kaynaklandığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Müslümanlara yönelik bağnazlığın cezasız bırakılmasının teröristlerin saldırılarına zemin hazırladığını belirtti.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Batılı 'demokrasilerde' bağnazlığın teşvikinin cezasız bırakılması, İsrailli haydutların Filistin'de Müslümanlara hakaret etmek için camiye girmesine ve Yeni Zelanda'daki teröristlerin 49 Müslüman'ı canlı yayında öldürmesine yol açıyor. Müslümanların şeytanlaştırılmasını 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında savunan Batı'nın ikiyüzlülüğü sona ermelidir."

Zarif ayrıca paylaşımına, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir televizyon röportajı sırasında, "İslam'ın bizden nefret ettiğini düşünüyorum." şeklindeki ifadelerinin yer aldığı ekran görüntüsünü ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, İran, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm

Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:13:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]