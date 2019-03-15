Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı
2 saat önce
Şanlıurfa'da Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı protesto edildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şanlıurfa
'da Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı protesto edildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:55 Kaynak: AA
Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki
Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti
Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Okatay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor!