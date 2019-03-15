Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

2 saat önce

Şanlıurfa'da Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı protesto edildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa'da Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı protesto edildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:55 Kaynak: AA

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