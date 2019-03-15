Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

2 saat önce

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı Şırnak, Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ'da protesto edildi.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı Şırnak, Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ'da protesto edildi.

Şırnak'ta Geylani Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Temsilcisi Fırat Som, ezanın ve caminin dünyanın her yerinde mazlumların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Terör saldırılarında Müslümanların şehit edildiğini hatırlatan Som, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:00 Kaynak: AA

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