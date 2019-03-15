Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Katar ve Libya, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Katar ve Libya, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ibadethanenin güvenli ortamında bulunan insanlara yönelik saldırıların kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulandı.



Nedeni ne olursa olsun Katar'ın şiddet ve terörün her şekline karşı olduğu ifade edilen açıklamada, kurbanların ailelerine, Yeni Zelanda hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise Twitter hesabından paylaştığı kınama mesajında, "Yeni Zelanda'da yapılan alçakça saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.



"Nefret söyleminin sonucu"



Libya Yüksek Devlet Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada da Yeni Zelanda'daki saldırı kınandı.



Açıklamada, "Barışçıl biçimde ibadetini gerçekleştiren Müslümanlara yönelik vahşi saldırı açıkça bu ülkelerdeki kışkırtıcı ve nefret dolu söylemin sonucunda gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

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