Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, bu mübarek günde, tam ibadet esnasında böyle bir katliamın yapılmasının, dünyanın en barışçıl, en huzurlu ülkelerinden biri olarak sayılan bir ülkede dahi Müslümanların...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, bu mübarek günde, tam ibadet esnasında böyle bir katliamın yapılmasının, dünyanın en barışçıl, en huzurlu ülkelerinden biri olarak sayılan bir ülkede dahi Müslümanların güven içinde ibadetlerini yerine getiremiyor olmasının acı ve vahim bir olay olduğunu söyledi.



AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Gülpınar, Siverek ilçesinde katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadı.



Dünyada estirilen İslam düşmanlığı rüzgarının Avrupa ve Amerika'yı aşıp Yeni Zelanda'ya, dünyanın öbür ucuna ulaşmış olmasının, gelecek adına çok karamsar bir tablo çizilmesine neden olduğunu ifade eden Gülpınar, şöyle konuştu:



"Allah'tan temennim, artık bu tip olayların bir an evvel son bulmasıdır. İslam aleminin de oynanan bu oyunlar karşısında artık uyanması, birlik ve beraberliğimizin çok daha güçlü bir şekilde teşekkül etmesi, en büyük temennimdir. Bu mübarek günde, tam ibadet esnasında böyle bir katliamın yapılmış olması, dünyanın en barışçıl, en huzurlu ülkelerinden biri olarak sayılan bir ülkede dahi Müslümanların güven içinde ibadetlerini yerine getiremiyor olması, gerçekten acı ve vahim bir olaydır. DEAŞ denen bir bela var. Kimlerin bu DEAŞ'ı organize ettiği, kimlerin sponsor olduğu, arkasında nasıl bir gücün olduğunu artık çok yakından biliyoruz. Bizim bu konu üzerinde hassas ve uyanık olmamız lazım. Allah şehit olan kardeşlerimize rahmet eylesin, geride kalanlara da sabır diliyorum. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için Allah'tan temennide bulunuyorum ve bu olayı şiddetle kınıyorum."

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