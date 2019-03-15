Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te protesto edildi.

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te protesto edildi.



Bursa Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Christchurch kentinde yaşanan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarla ilgili basın açıklaması yaptı.



Etkinlikte konuşan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Bahri Özdemir, Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadıklarını belirtti.



Saldırı sonucu çok sayıda şehit ve yaralının olduğunu anlatan Özdemir, "104 yıl önce İngiliz emperyalizmi, ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor." dedi.



Basın açıklamasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşananlar ve İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine de tepki gösterildi.



Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar ise Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklamasında, İslamofobinin geldiği tehlikeli aşamaya dikkati çekti.



"Bu insanlıktan nasibini almamış zihniyetin ve ruh halinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini, demeçleri, yazıları, tavırları ile bu nefret ortamına zemin hazırlayanları lanetliyoruz." ifadesini kullanan Acar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Şeytanca niyetleri olan odakların, insanlığa dine dayanarak vahim, korkunç bir kurgu ve komplo kurduğunu vurgulayan Acar, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Daha önce benzer versiyonlarını Avrupa ve ABD'nin birçok şehrinde gördüğümüz bu saldırılar, dini inançların, siyasal güç mücadeleleri ve sömürü hesapları için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. İslamofobi ile ortak insanlık medeniyetimizin insan hakları, bir arada barış içinde yaşama, özgürlük gibi temel ilkeleri fütursuzca, sorumsuzca çiğnenmekte, Müslümanlara, İslam kültür, uygarlık ve yaşama biçimine nefret köpürtülmektedir. Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz."



Eskişehir



Eskişehir kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen TÜGVA ve bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri adına basın açıklaması yapıldı.



TÜGVA İl Başkanı Fatih Sert, cami avlusunda yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da 10 dakika arayla iki camiye yönelik silahlı terör saldırısını lanetlediklerini ifade etti.



Balıkesir



Balıkesir'de Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan grup adına TÜGVA İl Başkanı Beşir Islak tarafından yapılan basın açıklamasında da Yeni Zelanda'daki terör saldırısı kınandı.



Beşir Islak, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.



Kütahya



Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, camileri hedef alan terör saldırısının, dünyada başlatılan İslam düşmanlığının alenen ispatı olduğunu söyledi.



Saldırıya tepki gösteren Kocaçoban, "Bu saldırı, karanlık odakların semavi dinlerin mensuplarını karşı karşıya getirme oyunundan başka bir şey değildir. Diyanet-Sen olarak diyoruz ki zulmün dini olmaz. Bu, dünya insanlığının birlikte yaşama temellerine konulan bir dinamit, birlik ve beraberliğine kurulmuş tuzaktır. Bu ve benzeri eylem ve saldırılar, İslam karşıtlığı ya da İslamofobi diyerek geçiştirilemeyecek boyutlara ulaşmıştır." ifadelerine yer verdi.



Ayrıca, Ulu Cami bahçesinde toplanan TÜGVA üyeleri adına vakfın İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Çakır tarafından basın açıklaması yapıldı.



Bilecik



Bilecik'te, Şeyh Edebali Türbesi'nin de bulunduğu alandaki Orhangazi Camisi'nde bir araya gelen TÜGVA üyeleri, saldırıya tepki gösterdi.



TÜGVA Bilecik Şube Başkanı İbrahim Aydoğar, grup adına yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetlediklerini ifade etti.



Basın açıklamasına, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da katıldı.

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