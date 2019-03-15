Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa
Şube Başkanı İbrahim Coşkun
, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının insanlığa sıkılmış bir kurşun olduğunu söyledi.
Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısında ilk belirlemelere göre ibadet amacıyla camide bulunan 40'tan fazla Müslüman'ın acımasızca, hunharca şehit edildiğini hatırlattı.
Gerçekleştirilen saldırının İslamofobinin ne ölçüde tehlikeli boyuta geldiğinin göstergesi olduğunu belirten Coşkun, şunları kaydetti:
"Daha önceden benzer versiyonlarını Avrupa
ve ABD
'nin birçok şehrinde gördüğümüz bu saldırılar, dini inançların, siyasal güç mücadeleleri ve sömürü hesapları için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. İslamofobi ile ortak insanlık medeniyetimizin, insan hakları, bir arada barış içinde yaşama, özgürlük gibi temel ilkeleri fütursuzca, sorumsuzca çiğnenmekte Müslümanlara, İslam kültür, uygarlık ve yaşama biçimine nefret köpürtülmektedir. Dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kimi ülkeler, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını adeta siyasi tutuma dönüştürmüştür. Bu çok korkunç ve tehlikeli bir yoldur. Kimi batılı ülkelerin, sokaklara, caddelere, mabetlere korku salan, hayatın ritmini, düzenini, huzurunu bozan bu çarpık, sahte ve ikiyüzlü yaklaşımı, kendi ülkeleri ve insanlık için felaketten başka bir şey getirmedi, getirmez. Bu insanlıktan, nasibini almamış zihniyetin ve ruh halinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini, demeçleri, yazıları, tavırları ile bu nefret ortamına zemin hazırlayanları lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."