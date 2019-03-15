Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

1 saat önce

Bismil ilçesinde Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı protesto edildi.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Bismil ilçesinde Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı protesto edildi.

Bismil'de Kurtuluş Camisi'nde cuma namazı çıkışında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bismil Şube Başkanı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki hain saldırı lanetledi.

Katliamda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Sülün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylara da tepki gösterdi.

Ezanın Mekke'nin, Horasan'ın, Semerkand'ın, Buhara'nın, Bağdat'ın, Irak'ın, Mısır'ın, Suriye'nin, Kosova'nın, Bosna'nın, Endülüs'ün, Gırnata'nın, İstanbul'un ve Kırım'ın fetih müjdecisi olduğunu kaydeden Sülün, "Ezan, inananlara, kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek, haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrıdır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:26 Kaynak: AA

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