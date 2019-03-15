Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi.
Yeni Zelanda
'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:45 Kaynak: Youtube
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