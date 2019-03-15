Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi.

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:45 Kaynak: Youtube

Yeni Zelanda, Genel
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