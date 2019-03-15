Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısını kınadı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısını kınadı.



Şehitler anısına düzenledikleri "251 hatim" programı için Çanakkale'ye gelen Şebik, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırıyı öğrendiklerini ve büyük üzüntü duyduklarını söyledi.



Şebik, şunları kaydetti:



"104 yıl önce burada ecdadımız düşmana 'Çanakkale geçilmez' dedi. Emperyallerin kurduğu oyuna 'dur' dediler. 15 Temmuz'da yine milletimiz 'Çanakkale geçilmez, İstanbul geçilmez, Ankara geçilmez' dedi. Yine biz burada gördük ki üst aklın kurduğu bir oyun var. Yeni Zelanda'da yaşanan menfur saldırıda da çok sayıda ümmet şehidinin olduğunu görüyoruz. Aslında burada da yine bir üst akıl oyun kurmuş, oynuyor. Yani bir kişi elini kolunu sallayarak böyle bir camiye gidecek, cuma namazı üzeri Müslümanları katletmek, şehit etmek üzere yol alacak. Bu, dünyanın hiçbir yerinde normal şartlarda mümkün olmayan bir durum. Biz burada şunu anlıyoruz. Çanakkale'de 104 yıl önceki hain iş birlikçiler kimlerse, 15 Temmuz'da kimse, Yeni Zelanda'da da bunu planlayanların aslında gördüğümüz ürünü aynı ürün."

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