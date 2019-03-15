Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlenmesini kınadı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlenmesini kınadı.



AK Parti İl Başkanlığında açıklama yapan Karayel, bu saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Terör saldırısının altında yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının açıkça görüldüğünü ifade eden Karayel, şunları kaydetti:



"Saldırgan teröristin elindeki silah üzerindeki ibarelerden de bu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Viyana kuşatması ve onun tarihine atıflar var. Türklere hakaret içeren sözler var. Saldırganın cehalet seviyesi buradan da belli oluyor. Orada öldürülenler arasında hiçbir Türk vatandaşımız olmamasına rağmen Türklere saldırdığını düşünerek böyle bir saldırı gerçekleştiriliyor. Müslümanlık ve Türklük bizim için iftihar vesilesi olması fakat bu yönde bir saldırı olması da üzücü. Tabi bu yabancı ve İslam düşmanlığı özellikle batı ve Emperyalist güçlerin özellikle söylemlerinin çok büyük etkisi var. Bizlerin bu konuları dile getirmemize rağmen gerek Avrupa'da gerek farklı ülkelerde en üst seviyede Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilmesine rağmen bu konuda tedbirlerin alınmaması bu tip hain saldırıları alçak saldırıların gerçekleşmesi sebeplerinden birisi. Özellikle bu ülkeleri kendi halkını rehabilite etmeye ve İslam düşmanlığından vazgeçmeye davet ediyorum. Bu tip saldırılar kesinlikle kabul edilir değildir. Kime yapılmış olursa olsun, hangi dinden insanlara yapılmış olursa olsun hangi din mabedine yapılmış olursa olsun kabul edilir değil. Cuma günü yapılmış olması cuma namazında yapılmış olması bu işin planlı olduğunu düşünmemize neden oldu. Planlanmış bir saldır bu. Saldırganların en ağır bir biçimde cezalandırılmasını diliyoruz."

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