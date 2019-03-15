Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

36 dakika önce

Taşova ilçesinde Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırıları protesto edildi, ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Taşova ilçesinde Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırıları protesto edildi, ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Çarşı Camisi avlusunda cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, saldırılarda ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.


Daha sonra açıklama yapan İlçe Müftüsü Harun Yılmaz, saldırıyla tüm Türkiye ve Müslüman aleminin sarsıldığını söyledi.

Müslümanlara yapılan saldırıyı kınayan Yılmaz, "Sadece namaz kılmak için camide toplanan Müslüman kardeşlerimiz, hain bir saldırı sonucu şehit olmuşlardır. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:06 Kaynak: AA

Taşova, Yeni Zelanda, Güncel
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