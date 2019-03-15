Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

58 dakika önce

Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi Recep Akdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi Recep Akdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Akdoğan, mesajında, insanlığın asla kabul edemeyeceği, haklı gerekçeleri olmayan, faşist ve orta çağ anlayışıyla yapılan bütün saldırıları sadece Müslüman alemi adına değil tüm insanlık adına kınadığını ve lanetlediğini belirtti.

Çok sayıda ülkedeki Müslümanlara ve İslam alemine yapılan bu saldırılara Yeni Zelanda'da iki camide cuma ibadetleri ile meşgul masum insanlara yapılan bir saldırı daha eklendiğine dikkati çeken Akdoğan, şanları kaydetti:

"Sözüm ona çağdaş yaşam anlayışını temsil ettiğini ifade eden ülkelerde bu tipten saldırıların olması gerçek zihniyetlerini gözler önüne sermektedir. Hümanizm diye tabir edilen insanları sevme olgusu bizim dinimizin bir kültürüdür. Bizler asla ve katiyen yaratılmaya ve meşrulaştırılmaya çalışılan İslamofobi kavramını kabul etmiyoruz. Farkındayız ve biliyoruz ki bu bir organizasyon bir ayrıştırma süreci şeklinde kullanılmaktadır. Suni ve provokatif eylemlerle bu olgu dünya üzerinde yaygınlaştırılmaya ve beslenmeye çalışılmaktadır. Hiçbir Müslüman silahsız, savunmasız ve savaş şartları dışında hiçbir insana bilerek isteyerek zarar veremez. Memur-Sen ailesi olarak bugüne kadar ve Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırıda dahil olmak üzere İslam'a ve Müslümanlara yapılan tüm saldırıları lanetliyor, kınıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Kırıkkale, Memur Sen, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Okatay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 18:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]