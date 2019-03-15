Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı
19 dakika önce
Seyyit Hüsnü Genç Camisi'nde, Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Seyyit Hüsnü Genç
Camisi'nde, Yeni Zelanda
'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Daha sonra cami önünde bir araya gelen Batman
Düşünce ve İnanç Platformu üyeleri, terör saldırısını lanetledi.
Grup adına açıklama yapan Ramazan Çelikal, mübarek günde Yeni Zelanda'daki Müslümanlardan acı bir haber aldıklarını belirtti.
49 Müslümanın şehit olduğunu, 48 kişinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade eden Çelikal, şöyle konuştu:
"Daha önce Müslümanlara saldırılar düzenleyenlere nasıl terörist demedilerse saldırganları, 'ruh hastası' gördülerse bunda da durum farklı olmayacaktır. Batılılar, bilin ki sizin terör konusundaki iki yüzlü tavrınızı artık çok iyi biliyoruz. Uzun süredir dünyada İslam karşıtlığı körüklendi. Her geçen gün bu İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaştı. Dünya egemenlerince beslenen bu düşmanlığın vardığı noktaları artık hepimiz açıkça görmekteyiz. Bugün İslam ümmeti üzerinde oynanan satrancın ne boyutlara vardığının bilincinde olmamız ve zulme karşı dinamizmimizi korumamız kaçınılmazdır. Bu açıdan duyarlılığımızı korumalı ve güçlendirmeliyiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:18 Kaynak: AA
Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş
Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm
Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki
Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti