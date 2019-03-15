Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarına ilişkin Lübnan'dan kınama mesajları gelmeye devam ediyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarına ilişkin Lübnan'dan kınama mesajları gelmeye devam ediyor.



Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör katliamını kınamaya kelimelerin yetersiz kaldığını belirtti.



Hariri, terör eylemini gerçekleştiren şahısların insanlıklarını yitirdiklerini, dolayısıyla bunların bir din mensubu olmalarının mümkün olmadığını vurguladı.



Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Hariri, "Katillere kısas uygulanmasıyla güvenliğin sağlanması konusunda Yeni Zelanda halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.



"Bu vahşeti anlatacak bir dil yok"



Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de yazılı açıklamasında, "Bu vahşeti anlatacak bir dil yok. Tarih daha önce böyle bir suçu kayıtlarında bulundurmuyor, Allah insanlığı korusun." ifadelerine yer verdi.



İçişleri Bakanı Raya el-Hasan, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da namaz kılan masum inançlı insanların hedef alındığı terör saldırısının, terörün dini ve kimliği olmadığını bir kez daha ispatladığını belirtti.



Lübnan Hizbullahı tarafından yayımlanan kınama mesajında, suçluların yakalanması ve gereğinin yapılması için ülke yetkililerine çağrıda bulunuldu.



Lübnanlı ünlü şarkıcı Nensi Acram ise terör saldırısına tepkisini sosyal medyada şöyle ifade etti:



"Terör daha ne kadar dünyamıza hükmedecek? Suç, cinayet ve yıkım daha kadar sürecek? Kalbimiz, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden masumların yakınlarıyla birliktedir."



Lübnan Dışişleri Bakanlığı, eski Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Müstakbel Hareketi Genel Sekreteti Ahmed el-Hariri de daha önce Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınamıştı.

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