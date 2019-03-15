Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı
56 dakika önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers
'ta forma giyen Cedi Osman
, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da 49 masum insanın öldürüldüğünü duyduğum için gerçekten çok üzgünüm. Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur. Dualarım mağdurlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:23 Kaynak: AA
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