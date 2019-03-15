Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen saldırıda, Pakistan vatandaşı 4 kişinin yaralandığını, 5'inin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen saldırıda, Pakistan vatandaşı 4 kişinin yaralandığını, 5'inin ise kayıp olduğunu bildirdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Faysal, "Yani Zelanda'daki terör saldırısında 4 Pakistanlı yaralandı ve hastanede tedavileri devam ediyor. 5 Pakistanlı ise kayıp." ifadesini kullandı.



Faysal, yaralı ve kayıp Pakistanlıların kimliklerinin açıklanması için yerel yönetimle temas halinde olduklarını kaydetti.

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