Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

56 dakika önce

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen saldırıda, Pakistan vatandaşı 4 kişinin yaralandığını, 5'inin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen saldırıda, Pakistan vatandaşı 4 kişinin yaralandığını, 5'inin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Faysal, "Yani Zelanda'daki terör saldırısında 4 Pakistanlı yaralandı ve hastanede tedavileri devam ediyor. 5 Pakistanlı ise kayıp." ifadesini kullandı.

Faysal, yaralı ve kayıp Pakistanlıların kimliklerinin açıklanması için yerel yönetimle temas halinde olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:23 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Yeni Zelanda, Güncel
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