Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

21 dakika önce

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye Tekvando Milli Takımı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye Tekvando Milli Takımı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Hollanda'nın Eindhoven kentinde hazırlanan ay-yıldızlılar, yaptırdıkları pankartla tepkilerini dile getirdi.

Teknik direktör Ali Şahin'in yanı sıra antrenörlük kariyerine başlayan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül ile milli sporcular, pankartta Türkçe, İngilizce ve Flemenkçe ifadelerle terör saldırısına isyan etti.

Üç dilde hazırlanan pankartta, "Yeni Zelanda'da Müslümanlara yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Tekvando Milli Takımı." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:23 Kaynak: AA

Tokyo, Türkiye, Yeni Zelanda, Spor
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