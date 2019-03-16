Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

1 saat önce

Dünya e-Basın Konseyi (DEBK) Genel Başkanı Hasan Taşkın, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, dünya genelinde yükselen ırkçılık ve Müslüman düşmanlığının son dönemde had safhaya ulaştığını vurguladı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Dünya e-Basın Konseyi (DEBK) Genel Başkanı Hasan Taşkın, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, dünya genelinde yükselen ırkçılık ve Müslüman düşmanlığının son dönemde had safhaya ulaştığını vurguladı.

Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere düzenlenen terör saldırısında 49 Müslümanın şehit edildiğini, 48 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Bu olayın bir cinnet olamayacağını, organize bir terör saldırısı olduğunu belirten Taşkın, Yeni Zelanda'daki cami saldırganının Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren katil Breivik'le aynı zihniyeti taşıdığını ifade etti.

Taşkın, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde yükselen ırkçılık ve Müslüman düşmanlığı, son dönemde had safhaya ulaştı. Yeni Zelanda'daki iki camiye Haçlı zihniyetindeki teröristlerce düzenlenen son saldırı ile 11 Eylül'de ayyuka çıkan İslam düşmanlığı, Müslümanlar'a yönelik katliamların ne boyuta geldiğini göstermektedir. Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emelleri alarm verici düzeydedir. 28 yaşındaki terörist, saldırıdan önce yayımladığı mesajlarında Türkleri hedef almış ve Türkleri 'kadim düşman' olarak tanımlamıştır. Bu katliamın arkasında duran güçlerin ortaya çıkarılması Yeni Zelanda hükümetinin görevidir. Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını şiddetle kınıyor, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:32 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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