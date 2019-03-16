Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Forumdan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da cuma namazını kılanların, İslam düşmanı, ırkçı teröristlerin saldırısına maruz kaldığı belirtilerek, "Yüce Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor, yakınlarına ve tüm ümmetimize başsağlığı diliyoruz." denildi.
Saldırganların bıraktığı mesajlarda, İslam düşmanı ve ırkçı unsurların mevcut olduğu aktarılan açıklamada, bu ırkçı terör saldırısının planlı bir şekilde ve İslam düşmanlığı gayesi ile gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saldırı açıktır ki yıllardır sistematik bir şekilde belli mahreçlerce üretilen, sürdürülen ve yayılan İslam düşmanı, ırkçı politikaların yeni ve somut bir sonucudur. İslam düşmanlığını yayanları, iş birlikçilerini ve İslam düşmanı ırkçı teröristleri en sert şekilde lanetliyoruz. Gerek saldırıya neden olan İslam düşmanı ırkçı söylemlerin sahiplerinin gerekse de saldırganların en ağır şekilde cezalandırılması başta Yeni Zelanda makamları olmak üzere tüm insanlığın boynuna borçtur."