Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

1 saat önce

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ve Türkiye Çerkes Forumu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ve Türkiye Çerkes Forumu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

GİV'den yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda'da yapılan menfur cami saldırılarında, onlarca savunmasız Müslüman kardeşimizin katledilmesini ve yaralanmasını, Batı'daki İslamofobia mantığının bir yansıması olarak görüyor ve lanetliyoruz. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül de açıklamasında, Yeni Zelanda'daki katliamda Çerkes baba ve çocuğunun şehit edildiğini, diğer çocuğunun ise ağır yaralı olduğunu kaydetti.

İslamofobinin boyutlarının her geçen gün genişlediğine ve oluşturduğu tehdidin dehşet verici bir hal aldığına dikkati çeken Akgül, "Yeni Zelanda'da iki camimize ve Cuma namazı için toplanmış Müslüman kardeşlerimize yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Camilerimize ve Müslümanlara yapılan bu saldırı maalesef ilk değil ve öyle görünüyor ki son da olmayacak. Özellikle Avrupa merkezli yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığının bir yansıması olan bu alçak saldırı bireysel bir saldırı planından öte bizzat bazı devletlerce beslenen İslamofobik düşünce yapısının organize hale dönüşmeye başladığının da göstergesidir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:40 Kaynak: AA

Türkiye, Yeni Zelanda, Güncel
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