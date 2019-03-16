Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı
25 dakika önce
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.
Baskil
Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.
Akmurat, mesajında Yeni Zelanda'da yapılan terör saldırılarını şiddetle kınadığını, terörü lanetlediğini belirtti.
Birlikten kuvvet doğacağını vurgulayan Akmurat, "Terörizmin her türlüsüne karşı birleşme zamanımız geldi. Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:45 Kaynak: AA
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