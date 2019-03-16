Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

25 dakika önce

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Akmurat, mesajında Yeni Zelanda'da yapılan terör saldırılarını şiddetle kınadığını, terörü lanetlediğini belirtti.

Birlikten kuvvet doğacağını vurgulayan Akmurat, "Terörizmin her türlüsüne karşı birleşme zamanımız geldi. Terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:45 Kaynak: AA

İhsan Akmurat, Baskil, Yeni Zelanda, Güncel
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