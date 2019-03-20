Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı, Bilecik'te protesto edildi.

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı, Bilecik'te protesto edildi.





Bilecik Genç İHH Üniversite Başkanı Alihan Çobanlı, Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde yaptığı basın açıklamasında, saldırıda tetiği çekenleri, saldırının planlamasında yer alanları, saldırı planı üzerinden bir hesap içinde olan çevreleri kınadıklarını kaydetti.



Müslüman ya da gayrimüslim, cami de ya da bir başka mekanda, masum insanlara yönelik hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini belirten Çobanlı, şunları kaydetti:



"İnsana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınamaz. Cuma günü Yeni Zelanda'da meydana gelen cami katliamını bir iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, olayı bireysel bir suç olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığı ve farklılıklara olan düşmanlığı okuyamamaktır.

Yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı Yeni Zelanda'da 50 bin dolaylarında Müslüman bulunuyor ve Yeni Zelanda 200 yılı aşkın bir süredir Müslümanların yaşadığı bir ülke. Ülkede Müslümanların birlikte yaşam ortamını tehdit eden bir tavrı olmamasına karşın böyle bir saldırının gerçekleşmesi içten içe büyütülen ırkçı nefret ve kinin bir tezahürüdür. Yeryüzünde tek bir Müslüman'ın bir ırkçı saldırıyla saçının teline zarar gelmesine kayıtsız kalamayız. Kaldı ki, biz inancımız gereği Müslüman olsun ya da olmasın tek bir masumun saçının teline zarar gelmesine izin veremeyiz. Bu çirkin politikalardan ve bu politikaların tezahürü olan tüm yaklaşımlardan vazgeçilmelidir."





Basın açıklamasına, İHH üyeleri ve öğrenciler destek verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelandalılar İslam Dini Hakkında Bilgi Almak İçin Camilere Akın Etti

"Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi

Abdullah Gül'den Dikkat Çeken Yeni Zelanda Paylaşımı: Tüm Liderlere Örnek Olsun

Yeni Zelanda Cuma Ezanını Canlı Yayınlayacak