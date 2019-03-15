Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Diyarbakır'da Protesto

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı Diyarbakır'da protesto edildi.

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı Diyarbakır'da protesto edildi.



Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi öncülüğünde Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları tarafından Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Beber, yaptığı açıklamada, Bakara suresinin 114. ayetini okuyarak, şunları söyledi:



"Gün geçmiyor ki İslam düşmanları Müslümanların kutsallarına karşı beslemiş oldukları kini kusmasınlar. Ellerine geçen her fırsatta Müslümanlara saldırmayı görev bilenler bu defa Yeni Zelanda'da kardeşlerimizi hedef aldı. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar devam ederken Yeni Zelanda'dan gelen haber, 'haçlı terörü'nün geldiği boyutları da gözler önüne serdi."



Beber, olayın adının "terörizm olduğunu belirterek, "Bu bir cinnet hali eylemi değil, haçlı teröristlerinin planlı, organize bir saldırısıdır. Bu saldırı İslam düşmanlığının dışa vurmuş halidir. Bir taraftan emperyal devletler topraklarımızı işgal ederken, öte taraftan onların beslemeleri de batıda acımasızca kardeşlerimizin kanını akıtmaktadır." dedi.



Yaşanan vahşetin, söz konusu Müslümanlar olunca Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu ifade ederek, "Son yıllarda Avrupa'da Müslümanlara yönelik artan saldırılar, özellikle tesettürlü kadınların, camilerin hedef alınması bugüne gelineceğinin göstergesiydi." diye konuştu.



Beber, saldırıdan, önceden önlem almayan, Müslümanlara yönelik saldırılarda caydırıcı cezalar uygulamayan Batılı devletlerin de sorumlu olduğunu aktararak, "Onlar, İslam'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar ama bu hedeflerinde asla ulaşamayacaklar. Buradan tüm müstekbirlere bir daha sesleniyoruz ki; son bir fert kalıncaya kadar İslam'a ve onun kutsallarına kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. Sizin yıkmak için her türlü fırsatı denediğiniz yeryüzündeki mescitleri canımız pahasına da olsa koruyup, imar edeceğiz. Ne haçlı terörüne ne siyonist teröre geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.

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