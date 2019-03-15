Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Dünyadan Tepkiler

Düzce'de Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına ilişkin gıyabi cenaze namazı kılındı.

Düzce'de Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına ilişkin gıyabi cenaze namazı kılındı.



Düzce Sivil Toplum Platformu Üyeleri, Cuma namazı sonrası Cedidiye Camisi önünde toplanarak, saldırıyı kınarak çeşitli sloganlar attı.



Daha sonra imam eşliğinde hep birlikte gıyabi cenaze namazı kılan grup, namaz sonrası sloganlar atıp saldıraya tepkilerini gösterdiler.



Düzce Sivil Toplum Platformu Üyeleri adına açıklamada bulunan İHH Düzce Derneği başkanı Osman Altındal, Yeni Zellandalı terörist cuma namazında cami basıp katliam yaptığını hatırlatarak, "Bundan 25 yıl önce 25 Şubat 1994'de bir ramazan sabahı Hz.İbrahim Camiisini basıp sabah namazını kılan müslüman Filistinlileri katlediyor. İslam düşmanlığı, Osmanlı korkusu, Türkiye karşıtlığı olan ciddi bir kesim var." diye konuştu.



Avrupa'da müslümanları hedef gösterip terörist ilan edildiğini vurgulayan Altundal, "Yüzlerce camiiye saldırı gerçekleştirildi, yüzlerce camiinin kapısına kilit vuruldu. Bu sayede batıda ırkçı, islam düşmanı kesimler iyice güçlendi." dedi.



Grup, açıklamanın ardından sessizce dağoldı.

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