Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

35 dakika önce

Kırklareli Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi rektörleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırılarını kınadı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler, System.String[]
Kırklareli Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi rektörleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırılarını kınadı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, terörün dili, dini ve ırkı olmadığını ifade etti.

Bu tür olayların dünyayı yaraladığını bildiren Şengörür, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye ve camilerde ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizleri yasa boğan böyle menfur hadiselerin, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

"Katliamı lanetliyoruz"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de katliamı lanetlediklerini belirtti.

Terörün her türlüsüne karşı olduklarını bildiren Şahin, "İslam düşmanları tarafından Yeni Zelanda'da cuma namazı için toplanan Müslümanlara gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Tekirdağ, Kırklareli, Yeni Zelanda, Güncel
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