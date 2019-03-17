Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

58 dakika önce

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırılarını kınadı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler, System.String[]
Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırılarını kınadı.

Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zellanda'da camiye düzenlenen saldırıda İslamofobinin boyutlarının her geçen gün daha da genişlediğini ve dünya için oluşturduğu tehdidin daha da dehşet verici bir hal aldığı belirtti.

Birtakım devletler eliyle de beslendiğini aktaran Akgül, katliamda Çerkes bir babanın da oğlu ile beraber şehit edildiğini, diğer oğlunun ise ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıların ilk olmadığını hatırlatan Akgül, "Yeni Zelanda'da iki camimize ve cuma namazı için toplanmış Müslüman kardeşlerimize yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Camilerimize ve Müslümanlara yapılan bu saldırı maalesef ilk değil ve öyle görünüyor ki son da olmayacak. Özellikle Avrupa merkezli yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığının bir yansıması olan bu alçak saldırı bireysel bir saldırı planından öte bizzat bazı devletlerce beslenen İslamofobik düşünce yapısının organize hale dönüşmeye başladığının da göstergesidir. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu Müslüman katliamını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:49 Kaynak: AA

Türkiye, Yeni Zelanda, Güncel
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