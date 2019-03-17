Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı

17 dakika önce

Bingöl ve Şırnak'ta, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bingöl ve Şırnak'ta, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu'nun çağrısı üzerine öğle namazından sonra Genç Caddesi toplanan vatandaşlar, Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, ardından terör saldırısını kınadı.

Grup adına konuşan İbrahim Dağılma, Batı'dan dünyaya yayılan İslam dinine yönelik nefret söyleminin, hiç kimseye zarar vermeyen masum sivil Müslümanları katledecek noktaya vardığını söyledi.

Gözü dönmüş İslam düşmanlarının ibadethanelerde katliam yapacak ve bunu canlı yayında bütün dünyaya seyrettirecek kadar alçalabildiğini aktaran Dağılma, "Yeni Zelanda'daki cami katliamları bu açıdan son derece üzücü ve ibretlik olaylar olarak karşımızdadır." ifadelerini kullandı.

Terör saldırılarını gerçekleştiren canilerin yayınladığı manifestoda tarihsel olaylara ve sembolik isimlere de işaret edildiğini söyleyen Dağılma, şunları kaydetti:

"Bu da olayın sadece anlık bir öfkeden ibaret olarak gerçekleştirilmediğinin göstergesidir. Bu olay çok derin bir tarihsel hesaplaşmanın uzantısıdır. İslam'a karşı biriktirilen nefretin ve düşmanlığın tarihsel arka planına yapılan atıflar bunu net olarak göstermektedir."

Grup, daha sonra saldırıda yaşamanı yitirenler için dua etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:04 Kaynak: AA

Bingöl, Yeni Zelanda, Güncel
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