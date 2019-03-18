Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı

1 saat önce

Mazıdağ ilçesinde Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı, System.String[]
Mazıdağ ilçesinde Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen program kapsamında Halk Eğitim Merkezi önünde toplanan bir grup vatandaş, iki camiye yönelik saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına konuşan Metin Uzunkaya, terör saldırısına tepki göstererek, "İnsanlıktan, nasibini almamış zihniyetin ve ruh halinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu nefret ortamına zemin hazırlayanları da lanetliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış İçişleri Bakanı Soylu Duyurdu: İran'la Ortak PKK Operasyonu Yapmaya Başladık Cami Saldırısında Birçok Kişinin Hayatını Kurtaran Kahraman Konuştu: Pos Makinesini Ona Fırlattım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:24:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]