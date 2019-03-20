Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı

1 saat önce

Şırnak'ta Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı protesto edildi.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı, System.String[]
Şırnak'ta Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı protesto edildi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu'nca (ADEM) Şırnak Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen basın açıklamasını Enes Ekinci okudu.

Ekinci, ibadethanelerdeki saldırıların kabul edilemez olduğunu ve saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Olayı bireysel bir suç olarak ele almanın dünyada yükselen ırkçılığı ve farklılıklara olan düşmanlığı okuyamamak olarak değerlendirdiklerini aktaran Ekinci, şöyle konuştu:

"Yeryüzünde tek bir Müslüman'ın bir ırkçı saldırıyla saçının teline zarar gelmesine kayıtsız kalamayız. Bizim bu saldırılardan ötürü bütün Yeni Zelanda halkını sorumlu tutmamız ve onlara karşı nefret beslememiz söz konusu olamaz. Ancak bu saldırılardan Müslümanlara karşı nefret diliyle konuşan tüm siyasetçiler ve ırkçı söylemin oluşmasına katkıda bulunan tüm merkezler sorumludur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Şırnak, Yeni Zelanda, Güncel
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