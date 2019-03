Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırılarına Tepkiler

MALATYA / İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

MALATYA/ İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ile Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü İbrahim Tanrıverdi, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.



Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı saldırıda cuma namazını kılmak için bir araya gelen 50 masum Müslüman'ın şehit edildiğini, 20'si ağır 39 kişinin de yaralandığını anımsattı.



Teröristlerin olay sonrasında sosyal medya üzerinden yayınladıkları 74 sayfalık metnin içeriğinin, bu vahşetin ne kadar planlı ve kapsamlı olduğunun açık bir kanıtı olduğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:



"Ulusal ve uluslararası bütün kurumlar dinine, ırkına ve milletine bakılmaksızın terörün bir insanlık suçu olduğunu kabul etmek durumundadır. Son yıllarda Batı ve ABD başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde bazı medya organları tarafından desteklenen terör örgütlerinin eylemlerinin her geçen gün artması hoşgörüyle karşılanamaz. Semavi dinlerin kutsal olarak kabul ettiği insan hayatının, teröre hedef seçilmesine artık duyarsız kalınmamalıdır. Bu itibarla dünyanın neresinde olursa olsun savunmasız, mazlum ve çaresiz insanlara yönelik yapılan her türlü terör ve şiddeti kınamak insanlığın ortak paydası olarak değerlendirilmelidir."



Prof. Dr. Karaman, bu hain ve menfur terör eylemine karşı, vicdan ve acıma duyguları körelmeyen uluslararası siyasi, askeri, idari ve sivil kuruluşlara mensup bütün yetkililerin, ortak bir sorumlulukla hareket etmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Biz İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin dekanları olarak temsil ettiğimiz büyük camia adına bu vahşi cinayeti işleyenleri, bunlara cesaret veren her türlü düşünce ve akımları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Menfur olayda şehit olanlara Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Şanlıurfa



Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü İbrahim Tanrıverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediklerini belirtti.



Saldırıyı, "Batı'dan dünyaya yayılan İslam dinine ve müntesiplerine yönelik nefret söyleminin ve tahammülsüzlüğün geldiği son nokta" olarak nitelendiren Tanrıverdi, Batı'daki İslam düşmanlığının masum Müslümanları katledecek noktaya geldiğini vurguladı.



Bütün saldırılara rağmen İslam'ın insanlığın umudu olmaya devam edeceğine inandıklarını aktaran Tanrıverdi, şunları kaydetti:



"Günümüzde Müslümanların kendi içinde çekişip ümmet olma bilincini kaybetmesi, İslam düşmanlarını, dünyadaki şer güçlerini ittifak halinde bu tür saldırılar için cesaretlendirmektedir. Bu saldırılar Müslümanların, İslam düşmanlarının oyunlarına gelmeden, ümmet olma bilinci ile hareket etmeleri ve bir bedenin azaları gibi yek vücut olmaları gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Bu tür vahşi saldırılar karşısında tüm Müslümanları en güçlü şekilde tepki vermeye ve Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarılmaya davet ediyoruz. Ülkemizin yöneticilerini, Türkiye'deki Müslümanlar adına Yeni Zelanda'daki kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermek üzere şehit edilen kardeşlerimizin cenaze törenlerine katılmaya davet ediyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çocukların Tezahüratı Ekrem İmamoğlu'nu Ağlattı

Rum Asıllı Yeni Zelandalı Futbolcu, Müslümanları Anmak İçin Secdeye Kapandı

Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz

Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?