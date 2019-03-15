Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

1 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu tarafından, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu tarafından, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, senatonun, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde cuma namazı sırasında iki camide onlarca Müslümanın katledildiği ve yine onlarcasının yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınama kararı aldığı belirtildi.

Terör saldırısının, "Müslüman karşıtlığı" adı altında gerçekleştirilmiş olmasına karşın tüm insanlığa karşı işlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Avrupa'da ırkçı ve yabancı düşmanlığı içerikli eylemlerin yarısından çoğunluğunun camilere ve din içerikli mekan ve kuruluşlara yönelik yapıldığı bilinen bir gerçektir. 2. Dünya Savaşı örneği ortadayken bugün Avrupa'da kısa vadedeki siyasi rant için ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının teşvik edilmesinin getireceği sıkıntıların, uzun vadede yine Avrupa'da yaşanacağını öngörmemek tarihten ders almamaktır. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ateşini eline alanlar, önce kendi ellerinin yanacağını, kendilerinin alevler içinde kalacağını unutmamalı. Müslümanlara yönelik önyargılı yaklaşım ve dışlama, yabancı düşmanlığı sonucunda radikal grupların güçlenmesi tüm insanlık için endişe ve kaygı verici bir durumdur."

Açıklamada, tüm dünya bilim insanlarının, insanlık için ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı ortak duruş sergilemeye davet edildiği dile getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Malatya, Avrupa, Yeni Zelanda, Güncel
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