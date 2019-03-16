Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), "çirkin ve korkak" olarak nitelendirdiği Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiyi hedef alan terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), "çirkin ve korkak" olarak nitelendirdiği Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiyi hedef alan terör saldırısını kınadı.

BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, terör saldırılarının kurbanlarının yakınlarıyla Yeni Zelanda hükümeti ve halkına taziyede bulunularak, terörün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduğu belirtildi.

"Çirkin ve korkak" olarak nitelendirilen terör saldırısının kınandığı açıklamada, saldırının failleri, organizatörleri ve finansörlerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasının önemi vurgulandı ve terörle mücadelede Yeni Zelanda ile iş birliği içinde olunacağı kaydedildi.

Öte yandan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın korkunç bir terör saldırısı yaşadığına dikkati çekerek, "Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyorum ve Senegal halkının dualarının saldırının kurbanları ve aileleriyle birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 49 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:24 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yeni Zelanda, Güncel
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