Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.



YYÜ Senatosu'ndan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, Cuma namazı esnasında iki camiye girerek ibadetlerinden başka hiçbir dertleri olmayan masum Müslümanlara karşı gözü dönmüş bir cani tarafından gerçekleştirilen alçakça saldırının nefret ve şiddetle kınandığı belirtildi.



Bu alçak saldırının dünyada gittikçe artan İslam karşıtlığının en küstahça örneği olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bu saldırıyla 'İslam düşmanlığı bireysel taciz çizgisini geçerek, toplu katliam boyutuna ulaşmıştır.' Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi de hedef alan bu alçak caniler, bağnazlık ve ırkçılıkla hareket ederek dünyayı kan gölüne çevirmek; insanları birbirine kırdırmak; ülkeleri, milletleri ve inananları ayrıştırmak için her türlü melaneti yapmaktadırlar. Oldukça hassas bir mesele olan bu durum karşısında tüm dünya üniversiteleri olarak ortak bir akıl geliştirip gençlerimizi evrensel değerler ve normlar ışığında daha çok aydınlatmalı ve daha çok çaba sarf etmeliyiz."

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