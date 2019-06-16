Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da iki küçük uçak çarpıştı: 2 ölü
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Yeni Zelanda'da iki küçük uçak çarpıştı: 2 ölü

1 saat önce

Yeni Zelanda'da iki küçük uçak havada çarpıştı.

Yeni Zelanda'da iki küçük uçak çarpıştı: 2 ölü, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaza, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'ın kuzeydoğusunda bulunan Masterton bölgesinde, yerel saat ile 11.00'de meydana geldi. Yerel medya, Cessna 185A Skywagon ve Tecnam P92E tipi iki küçük uçağın havada çarpıştığını; çarpışma sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yeni Zelanda Sivil Havacılık İdaresi ve polisin kazaya dair inceleme başlattığı duyuruldu.


- Zelanda
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:03 Kaynak: DHA
Wellington, Yeni Zelanda, Dünya
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