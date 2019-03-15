Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı
1 saat önce
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya adında iki Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya adında iki Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:40
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