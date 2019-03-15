Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı

Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı

1 saat önce

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya adında iki Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı, System.String[]
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya adında iki Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:40 

Yeni Zelanda, Ekonomi
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